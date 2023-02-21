【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)主辦的「2023掀風潮」於基隆和平島地質公園正式揭幕，北觀處以基隆的「風、雨」作為主軸，結合在地氣候與文化，再次翻轉北海岸的冬季旅遊印象，持續推出冬季北海岸限定的玩法，透過三大展區、水路串聯等活動，展開為期一個月的「2023掀風潮」活動，自2月11至3月12日邀請民眾們一起在風雨限定的日子裡，感受北海岸最原始的溫柔。

「掀風 潮」是一場關於氣候行動的展覽，透過獨有的吃喝玩樂方式，實踐行在地、玩當季；以「聲漫」、「冬泳」、「湯屋」三大概念串聯策展內容，在三個不同地理位置的展區中，使用水路無料串聯水景與陸景導覽，讓參展遊客能由內而外更加了解基隆這片土地。

▲「2023掀風潮」於基隆和平島地質公園正式揭幕。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

活動期間即日起至3月4日止，於湖海灣及情人湖兩處指定地點拍照，在北觀臉書粉專水路無料貼文下方留言「#掀風潮 #水路無料」，並上傳二處拍攝照片之民眾，可有機會獲得無料水路搭船體驗，跟著水路、陸路雙導覽一同打破時間界線，回到數百年前的基隆，深度了解基隆的多元文化與歷史人文。

近期和平島地質公園透過引入多元文化、設計創新與風格當代主題活動，成為備受矚目的潮流景點，同時還能兼顧生態保育與全齡友善，因此屢獲肯定，包含財政部第19屆民間參與公共建設金擘獎「政府團隊獎—優等」及「國家永續發展獎」等多項獎項，更於111年12月19日審議通過成為基隆市第一座地質公園，更是亞洲唯一取得『ISO 20121永續活動管理系統認證』的國家級旅遊景點。

▲「2023掀風潮」展區的湯屋。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處代理處長游麗玉表示「掀風潮系列活動歡迎民眾們2023年一同打破常規、擁抱風雨的美好到北海岸，跟著風雨與地景，感受北海岸最原始的溫柔，不論陰晴、不畏風雨，只要有好心情就是最適合出遊的好日子。」

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