美國聯手日本、荷蘭對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，重擊大陸提升高科技與軍事實力的機會，大陸頂尖科學家也集思廣益想出北京該如何反擊美國制裁，最主要的方式將是累積新一代半導體技術、設計、原料與製造生產的專利，並針對供應鏈中較弱的環節進行改革。

美國財經媒體報導，大陸最具影響力的的研究機構中國科學院兩位資深學者Junwei Luo與Shushen Li首次針對大陸該如何回應美國晶片制裁發表看法，他們認為，大陸晶片業應該累積一系列的專利，包括新一代半導體技術、設計、原料與製造生產。

報導提到，此看法呼應大陸國家主席習近平「從核心技術超越」的目標，同時科學家們也認為，應該對突破性材料、零件與製造進行深入研究，將可以建立涵蓋關鍵技術的專利組合，以此突破制裁。

此外，兩人也點出大陸晶片業目前面臨的困境，包括人才短缺與基礎研究資金等問題，同時他們也呼籲供應鏈中較弱的環節，必須進行改革與現代化，「科學家應該發揮追求原創的精神，抵制低水準、重複性高的研究。」