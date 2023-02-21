第三岸巡隊派遣人員前往戒護。（海巡隊提供）

海巡隊救起船上3名人，並提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖，經檢視人員狀況均良好無需就醫。（海巡隊提供）

海巡隊救起船上3名人，並提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖，經檢視人員狀況均良好無需就醫。（海巡隊提供）

遊艇新竹外海失去動力漂流 海巡隊怒海救援

昨（20）日16時28分，接獲民眾高先生向118報案專線通報，馬來西亞籍自用遊「大○8」號，航經新竹海山西方1浬處，因失去動力以航速0-1節持續緩慢往南漂航，船上3名人員暫時安全，海巡署中部分署接獲通報後，旋即調派第三岸巡隊派遣人員前往戒護，同步調派海巡艦艇前往救援，並申請空勤總隊空偵機待命。

「大」船於昨（20）日12時27分自淡水第二漁港出海，預計前往高雄港，航至新竹海山水域，因絞網導致失去動力往南漂流；海巡署接獲報案後立即成立應變中心，隨即調派艦隊分署宜蘭艦自台北港出發前往戒護，同步通報內政部空中勤務總隊待命備便。17時33分，「大」船漂流至苗栗崎頂1浬處，船長實施下錨避免持續漂流，並等候空偵機前往吊掛救援。

因海象不佳，巡防艇無法前往救援，空勤直升機無法吊掛；21時31分，「大」船擱淺於苗栗海角樂園堤防岸際，第三岸巡隊及相關救援能量立即前往現場投入救援， 21時52分船上人員均安全接駁救援上岸，並提供熱飲及毛毯讓船員祛寒保暖，經檢視人員狀況均良好無需就醫，另船長表示將於海象轉佳後，再研議船隻吊掛維修事宜。

第三岸巡隊呼籲，請海上作業船舶航經該海域務必注意航行安全，另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費服務專線，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。