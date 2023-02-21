台灣民意基金會提供

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台灣民意基金會今天公布最新民調，2024總統大選，如果是賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，有三成二支持侯友宜，二成八支持賴清德，二成支持柯文哲。如果是賴清德與侯友宜對決，也有四成七支持侯友宜，三成三支持賴清德，無論是「三腳督」或「捉對廝殺」，都是侯友宜領先。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天召開記者會，公布最新民調，民調中詢問，對於2024總統大選，如果是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，會傾向支持誰？結果發現：27.7％賴清德，32.4％侯友宜，19.5％柯文哲，9.7％尚未能決定，10.8％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，換句話說，如果未來由賴、侯、柯三人競逐2024總統大位，侯友宜領先賴清德4.7個百分點，柯文哲雖仍敬陪末座，但擁有兩成的支持。

他說，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，如果國民黨確定由侯友宜代表參選，2024總統大選賴清德不但不是穩贏，民進黨還將陷入艱困的政權保衛戰。

游盈隆進一步分析，和上個月相比，賴清德支持度重挫6.3個百分點，侯友宜略升1個百分點，柯文哲下滑2.8個百分點，這使得整個潛在的總統選舉競爭結構出現重大翻轉。這樣的翻轉讓國民黨侯友宜重回領先位置，但領先能持續多久？本身就是一個變數。

他比較最近三個月同樣的調查結果指出，三位可能的總統候選人社會支持度都有起伏，賴清德與侯友宜互有領先，柯文哲穩居第三。這樣的競爭態勢會不會持續下去？值得觀察。至少到目前為止，沒有誰能穩坐第一，乃不爭的事實。

從從年齡層來看，他說，不同世代的支持對象明顯不同。20至34歲柯文哲獨領風騷，獲三成七支持，侯友宜二成一，賴清德一成九；35至64歲，侯友宜獨占鰲頭，獲三成七支持，賴清德二成六，柯文哲一成八；65歲以上，賴清德一枝獨秀，獲四成一支持，侯友宜三成四，柯文哲3.4％。

從地緣政治角度看，他說，侯友宜在台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、高屏澎、及基宜花東金馬都拔頭籌，賴清德只在雲嘉南居領先地位，柯文哲在中彰投居第二，其他地區都敬陪末座。總的來說，2024總統大選如果就是賴、侯、柯三人競爭，整體情勢對賴清德和民進黨而言，非「嚴峻」兩字可形容。

如果2024總統大選是賴清德與侯友宜兩人的競爭，侯友宜也領先賴清德14.7個百分點。游盈隆強調，這項發現傳達了一個清楚的訊息，如果柯文哲退出2024總統大選，選情將一面倒有利於侯友宜和國民黨。理論上柯文哲在2024總統選舉中的確舉足輕重，但實際上卻只能扮演陪襯的角色，除非他能看破紅塵，或大徹大悟自我蛻變。