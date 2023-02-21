高雄53歲詹姓男子於2月6日到楠梓區軍校路一家夾娃娃機店內偷取整箱飲料，業者在網路留言請同業注意「火雲邪神」竊嫌。警方獲報後，以竊嫌的禿頭象徵當線索，循線通知詹男到案說明，訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓右昌警方21日表示，在軍校路開設娃娃機店的陳姓業主日前發現機台商品遭竊，憤而將竊嫌犯案的過程與特徵都貼文在社群網路上，並提醒同業多加留意。

高雄楠梓區一家夾娃娃機店的業者不甘心店內的物品被偷，貼文請同業注意竊嫌。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警方調查，53詹男於2月6日上午到這家店行竊，在店內走了幾圈後，相中陳姓業者擺放於機台上的咖啡飲料，但他並沒有投幣夾取商品，而是把娃娃機當自助飲料吧，將放置在機台上的商品整箱搬走。

詹男之後疑似為閃避監視器鏡頭，將整箱咖啡搬往一旁通道後，再以自備的塑膠袋打包帶走。警方調閱監視器畫面，發現詹男的禿頭特徵，僅管之後詹男有理髮，但仍可從臉部特徵辨識，警方於2月19日通知詹男到案。

詹男到案後坦承犯行，只是說口渴了，所以帶走飲料。至於那箱飲料已經被他喝完了。警方也呼籲，多數的夾娃娃機店因無人在場管理，容易成為歹徒的目標，請業者留意商品保管狀況，避免給宵小有可乘之機，警方也將持續加強相關場所巡查，避免治安事件發生。