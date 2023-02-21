現今只靠死薪水已不夠，錢滾錢才是致富王道。不過，投資標的如此多元，該如何下手才能兼顧收益與風險？專家認為，今年投資市場依舊難以捉摸，只抱持股票恐面臨較大波動，建議適時加入債券相關商品，才能有效降低投資組合風險，尤其是A級公司債ETF，既可穩定享有債息收益，也能輕鬆打造退休現金流！

投信法人指出，目前A級公司債的殖利率約4%～5%，相較以往低利率時代，「非投資等級債券」一度接近5%的水準已相去不遠，不過A級公司債的投資標的，包括蘋果、亞馬遜等大型公司，其債信品質卻遠遠優於「非投資等級債券」，因此A級公司債更適合長期持有。

除此之外，投資債券ETF也應關注未來的資本利得空間，且信評愈高的債券，像是美國公債和A級公司債，與股市的連動性也愈低，較能抵禦景氣下行風險，而潛在的資本利得回報也不容小覷，因此同時配置A級公司債ETF及股票，可降低整體投資組合的長期波動度，達到獲得較好的投資效率。

2023年債券潛在報酬拆解00789B、00760B表現亮眼。(截圖強基金YOUTUBE授權提供)

不過，在經歷2022年債市慘烈表現後，到底該不該進場？

所謂危機就是轉機，歷史經驗顯示，當債券利率彈升至區間高位，都是良好的買入時機。主要原因在於，隨著通膨觸頂後走緩，Fed升息循環可望接近尾聲，目前市場預估Fed終點利率可能升至5%~5.25%區間，明年(2024)有機會轉為降息，為現階段「息優價廉」的債券ETF提供10年難得一遇的投資甜蜜點。

00789B FH公司債A3為例基金多為全球信評佳之大型知名企業。(截圖強基金YOUTUBE授權提供)

此時期除了可享有高殖利率，亦因美國通膨壓力趨緩，進入升息末段循環，利率風險相對低，待未來債市回神，投資人可領高息之餘，還有機會賺取差價，因此不少資深老手開始布局FH公司債A3(00789B)，其特色有高殖利率、高抗衰退能力及高信評，目前殖利率約有5%左右，較長期平均利率高出3.8%，也是2009年來最高水準。

投資A級公司債降低投資組合風險為自己創造穩定現金流。(截圖強基金YOUTUBE授權提供)

因此，就算在大環境低迷之際，依舊有值得投資的標的，建議同時持有股票及債券相關商品，特別是由全球前500大企業發行的A級公司債，降低投資組合風險，為自己創造穩定現金流。

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※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。