知名美國好萊塢巨星強尼戴普(John Depp)的女兒莉莉-蘿絲·戴普(Lily-Rose Depp)繼承了老爸神基因，以深邃又迷人的五官深受粉絲喜愛，年僅20歲時便在多部電影中嶄露頭角，在時尚方面也頗有品味。近日，她為時尚雜誌拍攝封面，大裸上半身，辣翻所有粉絲。

23歲的莉莉-蘿絲·戴普近日登上時尚雜誌封面，能看到她上身一絲不掛，只用手臂遮住上圍，大秀白皙肌膚與火辣的身體曲線，下身只穿著一條沒有扣緊、寬鬆的香奈兒牛仔褲，由於她的身材太過纖細，因此微微露出肚臍以下的水蛇腰以及腹部，大尺度的照片令人浮想聯翩。

除了性感的封面外，她所拍攝的其他照片也相當迷人，只見莉莉·戴普穿著一件超大件的黑色皮革復古西裝外套，裡面同樣沒有內搭，展現渾圓的胸型，往下看還能看到微微肌肉線條的結實腹部，下身只有一件低腰內褲，再次展現女人嫵媚風情。

莉莉戴普不僅完美完成整個攝影過程，她還講述了成為明星父母——約翰尼德普和凡妮莎帕拉迪絲的女兒的心路歷程，她謹慎的表示：「我覺得我的父母盡了最大的努力，給了我他們能給的『最正常的童年』。」

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