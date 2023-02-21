前行政院發言人陳宗彥遭指控接受性招待風波，時任南檢檢察長費玲玲遭名嘴指縱放陳宗彥，對此，國民黨立委李德維在議場受訪表示，南檢的確難辭其咎，包含法務部長蔡清祥和南檢的檢察長應該對這件事清查，否則接下來要燒的就是法務部和南檢。國民黨立委曾銘宗也說，簽結的過程和理由是否充分，為什麼沒有偵訊約談、國民黨團高度懷疑有沒有外力介入、有沒有黨政高層介入請蔡政府講清楚說明白，這就是標準的派系內鬥。

國民黨立委李德維在議場受訪表示，南檢的確難辭其咎，包含法務部長蔡清祥和南檢的檢察長應該對這件事清查，否則接下來要燒的就是法務部和南檢。（游念育攝）

陳宗彥喝花酒事件持續延燒，高檢署檢察官林仲斌在台南地檢署任職期間偵辦貪瀆案，涉嫌違法監聽酒店業者「豆哥」，而就在林接到判決書隔天，陳宗彥案件被爆出來，外界認為，相關事證可能是從南檢流出。對此，李德維批評，有相關譯文和監聽資料，但是卻看到南檢連高高舉起都沒有就輕輕放下，現在事情批露出來，除了陳宗彥的案件，又牽扯出相關公務機關，尤其是檢察機關，呼籲法務部做出自清的動作，否則接下來要燒的就是法務部和南檢。

至於被問台南的政治腥臭，陳宗彥恐只是冰山一角，李德維說，用南北區域來說，對南部的鄉親並不公平，但南部過去是最純樸的好地方，現在台南長期民進黨執政，變成黑金盛行囂張，應該好好檢討。

曾銘宗則說，當時檢察長說她沒有簽結，到底誰簽結，簽結的過程和理由是否充分，為什麼沒有偵訊約談、國民黨團高度懷疑有沒有外力介入、有沒有黨政高層介入請蔡政府講清楚說明白，這就是標準的派系內鬥，到底誰介入第三隻手是誰？喝花酒涉及到貪瀆，為何不用約談？檢調出來講清楚。

曾銘宗指出，陳內閣短短18天，已經有2位閣員離開，有沒有未爆彈？請陳院長好好查清楚。至於是不是陰謀論或民進黨派系鬥爭，曾銘宗指出，他覺得各界看得很清楚，派系鬥爭成分更高，可能是下屆台南市長掀起的鬥爭，到底是檢調放出來消息，或是派系鬥爭，他認為派系鬥爭相對高。

民眾黨立委邱臣遠表示，行政院長陳建仁上任不到20天，應該有明確態度啟動司法調查，為何這麼嚴重對價關係不用約談？包含這次案件，有個看不到的力量，最嚴重的是司法是最後一道防線，卻淪為民進黨的政治工具，讓大家對國家沒有信心。