台灣曾被外媒評為「行人地獄」，為了翻轉惡名改善路權，高雄楠梓惠豐橋新設人行橋開放通行，將原先橋梁機車與行人同道情形做分流，充分提升交通通行安全。

高雄楠梓區惠豐橋是連接惠豐里與金田里生活區重要溝通橋梁，兩里以後勁溪為分界，近年來當地住宅人口逐漸增加，將原先橋梁機車與行人同道情形做分流，可充分提升交通通行安全，經施工團隊戮力趕工，已於日前開放通行。

惠豐橋上機車與行人爭道，影響人車安全，因此於橋梁側興建人行道。（品觀點提供）

高雄市工務局表示，本工程經費約為620萬元，原先常見惠豐橋上機車與行人爭道，影響人車安全，因此於橋梁側興建人行道，同時新設路燈增加橋面照明，重新調整水防道路坡度，改善民眾通行安全，人行橋梁建置完成後將營造後勁溪友善人本環境，並串聯鄰近公園、校園等地，大幅提升行人通行空間。

高雄市新工處指出，惠豐橋橋梁全長約56公尺，寬4公尺，於橋梁西北側增加一座寬1.8公尺人行橋梁，達到紓解鄰近人與機車爭道目的，同時增加4盞路燈提升道路識別度，並調整金和街口水防道路坡度與既有道路銜接平順。(記者張雅雲/高雄報導)