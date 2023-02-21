兩名人士透露，Finma正在設法確認，萊曼和瑞信其他代表人士是否有察覺到瑞信客戶仍在提取資金；當時萊曼對媒體說，資金外流情形已經停止。
萊曼在12月1日接受英國《金融時報》採訪時表示，在10月出現大量資金外流之後，(目前)資金外流情形已經「完全平緩了下來」，而且出現「部分的逆轉(回流)」。
第二天他對彭博電視表示，資金外流「基本已經停止」。
據了解，監管機構正在審查萊曼的言論是否可能具有誤導性。另一名人士說，萊曼在作上述發言之前，可能沒有接收到該行正確的彙報。
瑞信在2月9日公布業績報告時表示，客戶在去年10~12月之間從該行提取了1105億瑞士法朗(約1196億美元)。
該行公布的資金外流情形超過市場預期，導致瑞信當天股價跌了15%。
在回答有關於該時期資金撤出的問題時，執行長Ulrich Koerner當時告訴分析師，上一季的資金流出，有逾85%是發生在10月和11月。
Finma的審查，也加大了瑞士信貸所面臨的挑戰。
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