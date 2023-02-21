小鐘勸安心亞不要把前任照片、物品放在房間。（中天綜合台提供）

艾融的證件照被虧不像她。（中天綜合台提供）

李懿透露潔癖嚴重。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》周四（23日）晚將播出「女藝人房間祕密可真多！究竟她們在裡面搞什麼」，安心亞認為每位女生的房間裡都有一個「不能被打開的抽屜」，她自爆：「像我是放日記或跟男友的回憶，譬如合照、遊樂園門票。」小鐘則建議她快丟掉：「我勸妳把那個抽屜毀掉，如果妳交新男友，他看到會很不舒服。」但安心亞堅持這是她保存回憶的方式，小鐘則舉例：「那如果是他抽屜有跟前女友親密的合照呢？」不料，安心亞一聽態度立馬轉變，阿Ken也在旁打趣補充：「要將心比心，但沒關係，因為心亞應該是有能力有好幾個不同的家，擺在其中一個家就好。」

阿Ken則聽說漂亮女生的房間其實都很髒，艾融覺得不能以偏概全：「像我就有一點潔癖，朋友來我家一定要去洗腳，有一次我朋友來就直接坐在沙發上，我想說來不及叫他去洗腳，就自己默默去拿濕紙巾，一句話都沒說就跪下幫他擦腳。」節目中，小鐘突然提議要搜包包，因為從包包也能看出一個人的整潔度，不料艾融不僅以紙袋充當包包，安全褲、絲襪等貼身用品也都散落在紙袋中，這讓艾融尷尬解釋是出門太趕來不及整理，阿Ken則好奇看了一下她的證件，不料越看越困惑：「是美女，可是認不出來是誰，妳是『維修』過很多次是不是？」

李懿對自己房間的整潔度很有自信：「我房間大概是全場來賓中最乾淨的，甚至沒人有辦法去我房間拍攝，因為我房間一定要洗完澡、換完睡衣才能夠進去，而且我的床單也是每個禮拜會換。」此話一出，在場來賓都對她的房間風格感到好奇，但在VCR中卻出現曲面螢幕、電競椅及各類跌打損傷藥，讓小鐘忍不住笑說：「像一個很愛乾淨的男生房間。」小鐘對慈妹的房間也很好奇，慈妹則大方分享自己房間的VCR，只見屋裡滿是娃娃及公仔，在場來賓一看直呼「好可愛」，而全場唯獨安心亞很「清醒」，認為這就只是一般女生的房間而已。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。