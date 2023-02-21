雷虎21日開盤不久，隨即爆量鎖住漲停52.50元、大漲4.7元，成交量破1.1萬張，還有上萬張買單高掛！
雷虎在發展軍用商規無人機的同時，今年將把雷虎打造成無人機的孵化器，積極整合具有相關技術優勢的廠商，透過轉投資方式進行策略合作，整合國內無人機產業鏈，目前已有4～5家業者洽談中。
無人機領導廠商-雷虎科技（8033）20日公告，已與陸軍後勤指揮部簽訂TD12002P074微型無人機（原型機）採購契約，法人預估，最快年底前可接單生產，為未來營運挹注成長新動能，助攻雷虎股價近期強勢上漲！
雷虎21日開盤不久，隨即爆量鎖住漲停52.50元、大漲4.7元，成交量破1.1萬張，還有上萬張買單高掛！
雷虎在發展軍用商規無人機的同時，今年將把雷虎打造成無人機的孵化器，積極整合具有相關技術優勢的廠商，透過轉投資方式進行策略合作，整合國內無人機產業鏈，目前已有4～5家業者洽談中。
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