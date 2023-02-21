雷虎21日開盤不久，隨即爆量鎖住漲停52.50元、大漲4.7元，成交量破1.1萬張，還有上萬張買單高掛！

雷虎在發展軍用商規無人機的同時，今年將把雷虎打造成無人機的孵化器，積極整合具有相關技術優勢的廠商，透過轉投資方式進行策略合作，整合國內無人機產業鏈，目前已有4～5家業者洽談中。