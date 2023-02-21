由徐紀周執導，張譯、張頌文、李一桐主演的掃黑犯罪劇《狂飆》近來在大陸人氣超旺，連去年就從上海回台養老的李立群都曾點名其中的張頌文演得特別好，今年46歲的張頌文演出過《隱秘的角落》，但當時未受關注，今年因《狂飆》一炮而紅，至今未婚的他也被起底還沒打算結婚生子主因。

據知，張頌文早年和周一圍是同學，早年一起參加劇組面試，當時導演毫不客氣當場羞辱張頌文：「你看你長得像個侏儒」，腦袋比猴子還大，意指他其貌不揚還想要當演員，沒想到張頌文如今以《狂飆》躍升為一線演員，劇中他飾演的高啟強引來大批戲迷追捧，也使他隱藏多年的演技實力受到關注。

張頌文昔日澄清沒買房不代表自己很慘。（圖／翻攝自秒拍）

然而出道多年的張頌文至今還沒有自己的房子，還是租屋一族，現在46歲依舊未婚、膝下無子，傳聞他13歲時因母親罹患肝癌，花光了家中積蓄，讓張頌文不得不打工還債，當過印刷廠工人、飲料銷售員、裝冷氣工人、飯店服務員、導遊等工作，然而母親依舊不敵病魔離世，張頌文為了圓當演員的夢想便考進北京電影學院，最後還以第一名畢業，卻因外型受到不少阻礙。

幸好，張頌文近年演出《隱秘的角落》、《心居》、《狂飆》終於打響名號，曾有人問他這麼大年紀為何不結婚？是不是因為沒房子沒人肯嫁給他？他回應曾因沒錢買房很焦慮自卑，一席話被營銷號卻被拿來作文章，他鄭重澄清：「我雖然沒有房產，但我過得很開心，我從來沒有看不起我自己，我從來都沒有覺得我很慘，希望大家不要再不停的去寫我很慘」，他也強調，人的一生不該只有婚姻，不結婚也不代表自己沒伴侶、沒有人陪，租的平房雖然看起來很質樸，但周遭都是自己種的花草，附近的傳統市場也很便宜，也會有朋友來造訪，這種生活氣息才是他真心想要的。