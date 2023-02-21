網紅陳沂以犀利發言著稱，加上針砭時事有獨特見解，直率性格讓不少粉絲力挺，常在社群網站分享日常的她，先前提到綜藝大哥胡瓜在演藝圈輩份高，仍保有謙卑態度，稍早又曝光對方不為人知的善行，立刻引起網友熱議。

陳沂表示曾得知胡瓜私下善舉，卻始終沒有對外公開過，她透露有次和瓜哥及其它朋友去看電影，結果被駐點狗仔拍到，剛好對方正是認識的友人，便跟她表示拍到胡瓜去幫老人家推輪椅，由於照片相當模糊，加上並非胡瓜當天穿的衣服，便表示拍錯人了，沒想到某次不經意聊起，才發現那就是胡瓜本人，只是「不同天被拍到的」，接著大讚這些善舉對胡瓜而言，只是稀鬆平常的事情。

對此，網友紛紛留言：「難怪瓜哥在演藝圈細水長流不是沒有原因的，都默默在做日行一善的事情」、「他真的是一個低調行善的好人」、「瓜哥是善心的好人」、「瓜哥我高中也有遇過他！ 人超親切的跟我們一起自拍」。

陳沂日前提及先前上胡瓜節目時，當時對方將她的名字唸成「ㄒ一ㄣ」，但由於不知道能否直接糾正，直到錄影完才去跟胡瓜表示該字是唸「一ˊ」，沒想到瓜哥得知唸錯後立刻道歉，並告知她下次發現有講錯要馬上說，眼見胡瓜在演藝圈輩份這麼高，卻抱著謙卑態度，讓她大讚：「不用因為你是長輩所以要尊敬你，而是你本身，就值得別人打從心底尊敬，這才是真正的敬老尊賢」。