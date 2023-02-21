監察院今（21）日發布最新一期的廉政專刊，總統蔡英文存款增加了379萬餘元，達到5944萬3953元，至於委託律師所管理的「2020總統大選選票補助款」，餘額還有9452萬餘元，比去年少了1650萬餘元。

今日發布的廉政專刊中，包含蔡英文、副總統賴清德及行政院前院長蘇貞昌等人的財產申報，申報時間為2022年11月1日，與2021年11月1日時的申報相比，蔡存款在1年之中多了379萬4055元。

土地部分，蔡英文申報台北市文山區、內湖區、中山區、士林區及新北市板橋等地，共9筆土地；另有北市松山區、大安區及新北市永和區等4筆土地已委託信託。

蔡英文還持有家族企業股票「正中企業股份有限公司」共413萬6370元，並交付信託；股數41萬3637，票面價額10元。

蔡英文委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理 2020 總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2022年11月1日帳戶餘額9452萬9057元，與上次申報時餘額1億1102萬9332元相比，少了1650萬275元。

備註欄也指出，蔡英文母親於2018年3月3日逝世，遺產繼承手續僅完成申報的不動產9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，其餘遺產（含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產）仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。