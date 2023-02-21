全球許多國家面臨人口危機，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書以「生不如死：兩岸三地共同的問題」為題撰文指出，最近中國、香港、台灣不約而同公布人口數據，都出現一個共同警訊，即人口淨減少危機，尤其台灣出生人口急遽下降令人驚嚇，是台灣經濟長期最潛在的危機，值得當政者警惕。

首先從中國來看，中國2022年總人口數14.1175億人，比2021年減少85萬人，香港也公布2022年人口733萬3200人，比2021年下降6萬8300人；至於台灣的狀況也很嚴重，從2021年2337萬5314人減至2022年2326萬4640人。

謝金河提到，對香港及台灣來說，去年都是人口減少最顯著的一年，而且台灣出生人口急遽下降令人驚嚇，2021年15萬3820人，去年只有13萬8986人，這是一個可怕的數字。

謝金河示警，在他出生的年代，初生嬰兒都在40萬人以上，到1990年後降到30萬以下，到2017年破20萬大關，那年只有19.38萬人，他強調，這個年年創新低的景象，是台灣經濟長期最潛在的危機，值得當政者警惕。

至於中國首度出現人口淨減少，未來也不輕鬆，謝金河分析最迫切的危機是人口快速老化，中國超過60歲以上的老人有2.8億人、占人口比率19.81%，65歲以上老人2.0978億人、占14.98%，「中國現在退休老人領的養老金，已遠遠超過年輕在職的人，這是財政的潛在危機。」