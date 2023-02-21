據澎湃新聞報導，中國大陸外交部長秦剛今天談及俄烏局勢時表示，敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國大陸甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。

中國公共外交協會主辦的「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇今天（2月21日）上午舉行，外國前政要、各國駐華使節和國際組織駐華代表、中外專家學者與會，圍繞全球安全倡議主題進行探討交流。

中國大陸外交部長秦剛在開幕式演講中介紹了全球安全倡議的核心理念、原則，重點工作方向和平台機制。談及俄烏局勢時，秦剛指出，烏克蘭危機全面升級已近一年，局勢走向備受國際關注，中方對衝突不斷加劇，甚至導致失控深感憂慮。

秦剛稱，危機爆發以來，中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正，習近平主席提出「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性作用。

秦剛指出，中方將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。同時，中方敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。