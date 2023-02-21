立法院今天力拚三讀攸關普發現金的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，國民黨仍主張發1萬元現金，對此，國民黨立委李德維表示，從最開始國民黨就是堅持普發現金1萬元，民進黨部分立委也有相同共識，執政黨立委在黨的壓抑，也退回6千元，相當可惜。國民黨立委曾銘宗說，蔡政府6年超收1兆2千億，國民黨團堅持發現金1萬元，而且要快快快。

李德維指出，除了時代力量大多數委員都有共識，但很惋惜，執政黨立委在黨的壓抑，也退回6千元，相當可惜，但政治現實是如此，國民黨做好在野黨的事準備和主張，這個最重要。

民眾黨立委邱臣遠表示，民眾黨對這次超收蔡政府預算控管失能，如果是1年超徵情有可原，但連續7年，民眾黨態度明確，應該先還負債，勞保撥補對於社會要有回應。

邱臣遠也指出，民眾黨也支持全民經濟共享，但空白授權或特別條例等民進黨所作所為讓人民不信任，與其讓錢亂花，不如還給民眾，還有低薪、通膨和高房價永遠是民怨，年輕人還有四不一沒有的挑戰，賺不到錢、買不了房、結不了婚以、不敢生小孩以及對未來沒有希望，這就是現在最大的問題，也是民進黨愧對年輕人的現況，民進黨不做，民眾黨來做。

民眾黨立委賴香伶指出，今天表決很重要，民進黨大敗，用大撒幣收買人心，房貸補貼學貸等都拿出來，而特別預算是基於重大緊急和不定期，但共享條例哪個是重大緊急？

賴香伶強調，民眾黨堅持原則財政紀律，把超徵稅額做為還債是最必須的，民眾黨提出勞保撥補要1000億以上，這樣原則確立在共享條例，面對世代負擔先止血，先把潛藏負債止住，希望各政黨支持，面對沉痾。