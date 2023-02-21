江南案竹聯幫殺手董桂森的胞弟，也是幫內重量級元老董桂均「弟哥」，昨日驚傳在台中病逝。董桂森當年為竹聯幫「忠堂」堂主，董桂均也是大哥級人物，當年竹聯幫精神領袖陳啟禮移靈回台，董桂均也是扶棺者之一，在幫中地位相當重要。竹聯幫主「么么」黃少岑獲悉後，已以要求忠堂及嫡系人馬趕往台中協助至治喪，據了解黃少岑也會親自趕往台中弔唁。警方獲悉後，目前也將針對董桂均靈堂附近進行勤務規劃。

民國74年，菲律賓發生陳南光兄弟兩家七死二傷滅門血案，當年這椿轟動台菲兩國的命案，由於被害人、加害人都是我國人，命案卻發生在菲律賓，案件可說非常棘手，當年檢察官起訴時，甚至還沒有任一凶手落網，當年刑事局國際科剛成立，接手的首宗重大刑案就是本案。

當時全案主要的轉折，在於命案唯一兩名倖存的幼女。她們回台就醫後，雖僅道出「阿瑞」、「阿不拉」、「蕃薯」、「小劉」、「阿弟」等人的綽號，但國際科調出相關綽號者的照片供指認，一一拼湊還原整個殺人強盜集團的原貌。

根據警方調查，七十三年十一月間，政府一清掃黑，不少兄弟亡命海外；竹聯幫殺手劉煥榮、忠堂堂主董桂森、董桂均兄弟、信堂堂主游大為、大哥邱文欽、牛埔仔殺手齊惠生、齊瑞生等人，均偷渡菲律賓避風頭。當時陳家兄弟負債，全家躲菲避債，與齊瑞生同住。

陳與齊的哥哥齊麗生認識，齊瑞生見陳家兄弟跑路應身懷鉅款，於是和劉煥榮等人策畫搶劫，並殺人滅口。齊瑞生當時把陳家大人和小孩分開，大人由劉煥榮等人處置，齊瑞生則負責小孩，結果齊不分男女均性侵毆打，甚至誤認陳家兩名幼女死亡，把兩人推下山谷深溝，幸被路人發現，送醫撿回一命。

案發後，齊瑞生等人離開菲國各自逃竄，游大為躲回台灣，在中山區地下酒店喝酒，遇警臨檢爆發槍戰，被警打中腿部落網，後判死刑伏法；同案另已伏法的是殺手劉煥榮。

劉煥榮案發後逃日被逮，七十五年和齊惠生一起被押解回台。劉對滅門案相當後悔。他向員警說，殺黑道是冤冤相報，唯獨這件事做錯了，願意配合說出整個案發經過。當時警方為確認凶嫌身分，劉煥榮等人被押返後，還特別將劉等人矇臉，由被害少女指認。

此外，齊氏和董氏兄弟，則分別逃到日本及巴西。齊瑞生後因黑道恩怨，在新宿遭謝聰智槍殺棄屍，死於非命。齊惠生則因他案被判無期徒刑；另董桂森因涉江南案被引渡回美審判，在獄中遭刺不治。董桂均也在美被逮後遣送回台，被判處無期徒刑，出獄後行事低調，幾乎不過問江湖世事，這些年來過得都相當愜意。