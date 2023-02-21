運動品牌NIKE一直以來是潮鞋代表，學生、年輕人的最愛，不過流行似乎變了，一名網友最近發現路上年輕人的鞋已不再都是NIKE，反而腳上都是穿另一個品牌，「大概有7成以上穿New Balance的鞋子」。
原PO日前在PTT指出，全民都在穿New Balance是怎樣？發現路上30歲以下年輕人，大概有7成以上是穿New Balance的鞋子，如果算上服飾又更多，連百貨公司裡運動品牌眾多，唯獨New Balance的專櫃擠爆，「真的太扯，為什麼會這樣？」
文PO出後，不少人指出New Balance會流行起來，是因為知名韓星IU李知恩代言，狂打廣告，加上近期又簽下MLB「二刀流」大谷翔平，聲勢水漲船高「因為IU穿的好看」、「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「靠IU的」、「以前都老人再穿，韓星穿一下就變潮了」、「鞋底很好穿啊，款式多又好看」、「大谷都簽NB了」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」
但也有人不認同，「只穿NIKE和愛迪達」、「327真的超醜」、「你又知道路上的人沒30歲？你把NIKE Air Force放哪」。
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