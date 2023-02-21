T1聯盟19日爆發的台啤英熊與桃園永豐雲豹衝突事件，共有8人遭到聯盟懲處，其中一人是雲豹球團成員劉晉良，他因為衝入球場攻擊台啤助理教練林玠禾，遭到20萬元罰款與禁賽10場，聯盟還建議雲豹球團「調整其職務」。然而官方給劉晉良的頭銜是「球團成員」，其實他是堂堂雲豹的董事長！

台啤總經理哈孝遠21日在IG寫道：「劉董從觀眾席跳下加入戰局接著一頓輸出，不管倒在地上的是智障助理教練林玠禾還是帥哥裁判謝上謙，他都是人擋殺人，佛擋殺佛！整個動作行雲流水，最後消失在夜色之中⋯⋯ 像這樣只重義氣不顧身份的偉大行為，聯盟竟然只稱呼他*球團成員*⋯⋯簡直太不給面子了！」

哈孝遠標記出照片裡穿著西裝打人的劉晉良，以戲謔的口吻嘲諷劉董和聯盟的處置方式，還寫道：「祝福劉晉良董事長腳骨勇健，永遠不會有痛風困擾～」可以看出哈孝遠不滿聯盟避重就輕、佯作不知，把劉董寫成球團成員，甚至建議「調整其職務」。

至於聯盟懲處之中，確定是雲豹球員陳孝榕持球揮肘擊中台灣球員蔣淯安頭部而點燃整起事件，陳孝榕被罰款5萬元、禁賽3場。蔣淯安因為還手也被罰2.5萬元、禁賽1場。被罰最重的是下場打架的台啤助教林玠禾，重罰30萬元、禁賽30場，台啤內部再對他加罰10萬元。