日本4隻大貓熊「香香」、「永明」、「櫻濱」、「桃濱」近日將陸續踏上返回中國旅途，中國駐日本大使館發布聲明稱，憨態可掬的「黑白精靈」在日本社會廣泛傳遞了友愛和善意，向最萌「友好使者」表示衷心感謝，且期待為民間交流續寫佳話。

聲明指出，多年來，在日本當地動物園、中日野生動物保護機構、大貓熊愛好者和兩國社會各界共同關愛呵護下，旅日大貓熊家族健康茁壯成長，帶給大家無限歡樂和美好回憶。作為中國的國寶，憨態可掬的黑白精靈在日本社會廣泛傳遞了友愛和善意，連通著兩國民眾的心靈。

聲明表示，大貓熊到日本是中日邦交正常化的標誌性事件，以大貓熊為代表的中日野生動物保護合作，是兩國友好交往的精彩縮影。今年是《中日和平友好條約》締結45周年，是一個值得紀念的重要年分。期待更多人在「大貓熊熱」帶動下，投身中日友好交流和互利合作，參與到構建契合新時代要求的中日關係大潮中。

聲明最後指出，臨行前，讓我們向最萌友好使者表示衷心感謝並祝福一路平安順利！同時也誠摯歡迎大家有時間到中國四川旅行觀光，關心關愛「香香們」的歸國生活，為民間交流續寫佳話！