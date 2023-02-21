YouTuber「一隻阿圓」在頻道上多次分享日韓服飾、彩妝、旅遊等知識，吸引不少粉絲關注，豈料，日前飛往泰國曼谷遊玩的她，途中竟被當地人「吃豆腐」，昨(20)日她在社群平台上分享此事的後續發展，指出不僅受到泰國媒體關注，也收到泰國朋友的關心，提醒：「出國玩有男生陪同比較安全。」

一隻阿圓昨日於IG上以限時動態的方式，曬出泰國媒體的報導照片，指出：「第一次上國際新聞居然是這種，出國在外，請小心安全。」更透露有位認識的泰國朋友私訊關心她，為她在泰國受到不舒服的體驗而感到抱歉。對此，阿圓指出：「幸好有隨行攝影師陪我去泰國拍攝。」更藉此機會和網友們呼籲女性出國盡量找男生陪同，「會安全很多！」

不過，即便有個難忘的「驚嚇」遭遇，一隻阿圓也認為此事不影響她對於泰國旅遊的喜愛，大力稱讚：「泰國還是非常好玩的地方唷！」並指出泰國行的影片正在製作中，希望粉絲能多多期待一下，別因為小插曲而失去對泰國行的嚮往。

事實上，一隻阿圓12日在IG上分享多張在泰國遊玩的所見所聞時，末張照片竟出現一名當地男子摟著她肩膀的照片，且阿圓指出那名男子是「直接湊過來，並上手摟她想要拍照。」讓她直接嚇傻，而該篇貼文也讓不少粉絲留言批評男子的行為不當。