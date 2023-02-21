台灣民意基金會提供

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台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蔡英文總統處理國家大事的方式，有近四成民眾贊同，四成四不贊同，不贊同的人超過贊同者。基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統任內第三次執政困境持續中，目前的聲望也處於2019年5月以來最低迷的時候。

台灣民意基金會今天召開記者會，公布最新民調，游盈隆表示，調查訪問期間是今年2月 13日至14日二天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人。

針對蔡英文總統處理國家大事的方式，有12.2％非常贊同，27.5％還算贊同，23.8％不太贊同，20.5％一點也不贊同，16.1％沒意見、不知道或拒答，不贊同者比贊同者多4.6個百分點。

游盈隆分析，與上個月相比，蔡英文總統聲望出現微妙變化，「總統職務表現贊同率」略增0.5個百分點；而「總統職務表現不贊同率」下降5個百分點。整體而言，這一來一往，使得原本不贊同的人比贊同者多10.1個百分點，如今縮小到4.6個百分點。

他說，可以確定的是，蔡英文正陷入第三次執政困境中，何時可脫困而出，並不清楚。的確，從長期趨勢看，蔡英文總統的聲望目前處於2019年5月以來最低迷的時候，連續三個月「總統職務表現贊同率」低於40％，且連續三個月「總統職務表現不贊同率」都在44.3％以上。這種現任總統失去民心的現象，在總統大選年對執政黨當然是一個不利因素。

他認為，內閣改組，本來是蔡總統敗選後展現痛定思痛、痛改前非的重要時刻與機會，但最後推出來的內閣陣容，民意反應相當冷淡，不但對自己眼前聲望的提高沒有幫助，未來能否有好的執政表現，讓人民鼓掌叫好？也是一個很大的問號。如何儘快脫離執政困境，無疑已成為執政黨的燙手山芋，更是當前最重要的課題。

游盈隆進一步分析，自2016年5月以來，蔡英文總統經歷過兩次執政困境。第一次執政困境長達9個月，從2016年11月到2017年8月；第二次執政困境長達18個月，從2017年11月到2019年5月。第三次執政困境從2022年12月開始，究竟會延續多久，尚難斷言，端看蔡英文執政團隊的表現而定。