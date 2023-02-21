前台南市政府經發局局長陳凱凌被控在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，去年12月23日遭裁定羈押後，因全案尚未偵結，承辦檢察官依涉犯重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞，於2月15日向法院聲請延長羈押，台南地方法院訂今天下午2點50分開庭審理。

檢調發現，黃姓廠商因有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙。期間陳凱凌收受廠商提供的現金答應協助，但最後因對方不符資格無法承攬工程告吹，進而導致東窗事發。檢調人員搜索陳凱凌的住處時，搜到1只牛皮紙袋內有現金10萬及名片1張，據查該名片即是黃姓廠商。

目前檢調掌握到陳凱凌帳戶內異常的現金流大約200、300萬元，陳雖坦承收取現金及喝花酒、接受性招待，但否認收賄。

另外，針對購屋資金來源一事，陳凱凌也否認不法，但因檢調掌握建設公司提供的購屋付款等相關資料，加上陳與其妻所證內容前後不一，互有出入，仍被認定涉犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪嫌疑重大。