內政部前部長徐國勇日前在政論節目中撥放，民進黨立委何志偉棄置衛福部前部長陳時中的砂畫像，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯昨提出，民進黨立委羅致政等人應送交紀律委員會。對此，國民黨立委李德維表示，立法院相關資料被用到電子媒體上談話性節目，個人覺得不好也不對，希望好好了解，監視錄影帶如何外流，相關人員必須負責，僅2位立委調資料，應該查清楚、負責任。

立法院監視器畫面外流，藍委喊話要送紀律委員會，民眾黨立委邱臣遠表示，立法院內部除了相關紀錄，應該出於司法調查需要，其他應該都要保護，不管立法院內部管理或民進黨特別原因拿的影片轉錄，都應該有整合管理機制。

民眾黨立委賴香伶也說，怎麼會發生這樣的事情，還流出來變成媒體的議題，對於開放國會打了很重的臉，甚至成為攻擊自己陣營內委員的工具，這是不對的，呼籲兩大黨要自律，對於過去的事情也要檢討，而不是送紀律委員會無關痛癢。