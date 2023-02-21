不少人都在乎自己運勢到底如何呢？小孟老師在臉書上分享12星座運勢，包括工作、感情、財運、幸運色、貴人和小人，其中金牛座在工作上可凝聚員工向心力，牡羊座感情方面桃花運旺，巨蟹座財運方面儲蓄不斷增加，摩羯座則是財運逐漸提升。
▍牡羊座
工作：幫助別人成功
感情：強烈愛情桃花
財運：主動向外開發
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹座
小人：雙子
▍金牛座
工作：凝聚員工向心力
感情：朋友很有魅力
財運：可望擴大投資
幸運色：淺藍色
貴人：金牛座
小人：天秤座
▍雙子座
工作：投入心血工作
感情：有望擦出火花
財運：薪資加薪有望實現
幸運色：茶綠色
貴人：獅子座
小人：牡羊座
▍巨蟹座
工作：肯定自我付出
感情：愛情減少摩擦
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚座
小人：處女座
▍獅子座
工作：為夢想而努力
感情：約會亮眼表現
財運：營銷獲利有望
幸運色：紅色
貴人：水瓶座
小人：射手座
▍處女座
工作：小事成就大事
感情：交友蘊藏機遇
財運：金錢收支平衡
幸運色：金黃色
貴人：摩羯座
小人：天蠍座
▍天秤座
工作：與人溝通良好
感情：大膽靠近對方
財運：進場小額投資
幸運色：玫瑰色
貴人：處女座
小人：巨蟹座
▍天蠍座
工作：助力多人緣好
感情：獲得伴侶幫忙
財運：安穩持續投資
幸運色：橙果色
貴人：雙子座
小人：雙魚座
▍射手座
工作：效率提升
感情：適合約心儀對象
財運：努力得到收穫
幸運色：黃色
貴人：天秤座
小人：獅子座
▍摩羯座
工作：穩定中有進步
感情：很有耐心溝通
財運：財運逐漸提升
幸運色：灰黑色
貴人：牡羊座
小人：金牛座
▍水瓶座
工作：眼光精準明確
感情：容易與前任復合
財運：得到旅遊基金
幸運色：紫色
貴人：天蠍座
小人：水瓶座
▍雙魚座
工作：做事積極熱情
感情：感情細膩體貼
財運：開運時刻來臨
幸運色：淡金色
貴人：射手座
小人：摩羯座
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