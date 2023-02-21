不少人都在乎自己運勢到底如何呢？小孟老師在臉書上分享12星座運勢，包括工作、感情、財運、幸運色、貴人和小人，其中金牛座在工作上可凝聚員工向心力，牡羊座感情方面桃花運旺，巨蟹座財運方面儲蓄不斷增加，摩羯座則是財運逐漸提升。

▍牡羊座

工作：幫助別人成功

感情：強烈愛情桃花

財運：主動向外開發

幸運色：銀白色

貴人：巨蟹座

小人：雙子

▍金牛座

工作：凝聚員工向心力

感情：朋友很有魅力

財運：可望擴大投資

幸運色：淺藍色

貴人：金牛座

小人：天秤座

▍雙子座

工作：投入心血工作

感情：有望擦出火花

財運：薪資加薪有望實現

幸運色：茶綠色

貴人：獅子座

小人：牡羊座

▍巨蟹座

工作：肯定自我付出

感情：愛情減少摩擦

財運：儲蓄不斷增加

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚座

小人：處女座

▍獅子座

工作：為夢想而努力

感情：約會亮眼表現

財運：營銷獲利有望

幸運色：紅色

貴人：水瓶座

小人：射手座

▍處女座

工作：小事成就大事

感情：交友蘊藏機遇

財運：金錢收支平衡

幸運色：金黃色

貴人：摩羯座

小人：天蠍座

▍天秤座

工作：與人溝通良好

感情：大膽靠近對方

財運：進場小額投資

幸運色：玫瑰色

貴人：處女座

小人：巨蟹座

▍天蠍座

工作：助力多人緣好

感情：獲得伴侶幫忙

財運：安穩持續投資

幸運色：橙果色

貴人：雙子座

小人：雙魚座

▍射手座

工作：效率提升

感情：適合約心儀對象

財運：努力得到收穫

幸運色：黃色

貴人：天秤座

小人：獅子座

▍摩羯座

工作：穩定中有進步

感情：很有耐心溝通

財運：財運逐漸提升

幸運色：灰黑色

貴人：牡羊座

小人：金牛座

▍水瓶座

工作：眼光精準明確

感情：容易與前任復合

財運：得到旅遊基金

幸運色：紫色

貴人：天蠍座

小人：水瓶座

▍雙魚座

工作：做事積極熱情

感情：感情細膩體貼

財運：開運時刻來臨

幸運色：淡金色

貴人：射手座

小人：摩羯座

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