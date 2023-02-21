俄烏戰火還沒有出現停止的跡象，俄羅斯似乎正嘗試在其他地區發動破壞。據荷蘭情報與安全總局（AIVD）和軍情局（MIVD）表示，俄羅斯可能嘗試破壞他們在北海的重要基礎建設。

綜合路透和《經濟學人》報導，過去幾個月來，一艘俄羅斯船艦試圖在北海地區測繪能源基礎設施的位置圖，經荷蘭當局發現後，該船已遭到驅離。

荷蘭情報與安全總局、軍情局聯合發表報告（2/20），指出俄羅斯暗中觀察北海的海底電纜、風電場和天然氣管線，可能正在謀劃「妨礙及破壞」歐洲的能源供應。除此之外，「水資源供給」可能也是他們的目標。

❌ Russia has been secretly collecting intelligence to sabotage Netherlands’ North Sea energy infrastructure



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不只荷蘭明顯感受到威脅，挪威警察安全處（Politiets sikkerhetstjeneste，PST）上周也發出類似警告，表示未來俄羅斯若升級與北約和西方國家的衝突，很有可能會再次將能源作為脅迫武器，因此歐洲有必要進一步鞏固自身能源安全。

有鑑於此，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）已在上周三（2/15）宣布成立「重要海底基礎設施協調小組」（Critical Undersea Infrastructure Coordination Cell），加強軍方和民間基礎設施業者的安全合作。