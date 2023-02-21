屏東一名劉吳姓男子去年10月在2天無故撥打「110」報案電話共57次，經勸阻不聽，遭警方依違反社會秩序維護法送辦，法官認其行為造成確實有緊急事件的民眾於撥打報案專線時，卻遇到忙線狀況，因此判其罰鍰3000元。

據判決書指出，劉男於不詳地點，在2022年10月17日4時至5時，無故撥打「110」警察機關報案專線27次；又於同年10月22日0時至5時，又撥打30次，總計共達57次，經勸阻不聽，又未到案說明遭警方依法送辦。

社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰，目的旨在現行消防法已有針對無故撥打火警電話（119）者之相關罰則，對於無故撥打報案專線（110）者卻無任何法令有所規範及罰則，造成確實有緊急事件之民眾於撥打報案專線時，卻遇到忙線狀況，因此對於濫打報案專線者，實有必要予以裁罰，以達嚇阻之效。