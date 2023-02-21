去年8月柬埔寨工作詐騙事件頻傳，不少民眾被高薪職缺蠱惑，一名網友爆料說，最近前往柬埔寨金邊的飛機又爆了，柬埔寨人力仲介群組冒出大量徵才的訊息，要求應徵者需介於18到40歲，讓人看了很擔憂，也引起網友討論，不少人認為前陣子那波鬧得那麼大，還不怕死硬要去的人，只能說裝睡的人叫不醒；但也有人認為不要污名化柬埔寨，也有不少人會去當地旅遊或出差，最後都有安全回來。

一名網友今在PTT上分享2張圖說，飛往柬埔寨首都金邊的班機幾乎全滿，現在柬埔寨很好出來，不代表2個月以後也很好出來，身邊有個女生被賣到越南，當地幾乎沒有詐騙窩點，因此被賣過去多半是到妓院，快提醒周遭的親朋好友，前一波的師兄弟們才剛剛回來，大家不要以為事情就結束了，請不要輕易受騙上當。

除了機上座無虛席的照片外，原PO也分享了一張群組對話截圖，只見群組名稱是「柬埔寨人事仲介機構」，不少人資在群組上面傳訊息說，柬埔寨西港正在「大量招募中國人」，工作者的年紀必須要在18歲到40歲之間。

貼文引起網友討論，「前陣子那波都已經報成這樣，還要去的人，真的已經可以放棄了」、「有問題的是這些貪心的人，不是金邊」、「裝睡的人叫不醒，不必去救」、「政府不可能限制人民出境，無解」、「這些人都是自願的吧！」

另有網友則說，前陣子出國打工被詐騙的事件的確很可怕，但是真的沒必要污名化柬埔寨，前陣子有朋友去旅遊或是被外派出差，也都有順利回來，搭飛機去柬埔寨金邊的人，不見得都是被騙去做豬仔。