今天是農曆2月初2，是土地公生日「頭牙」，也是民俗上所謂「龍抬頭」日。國民黨台北市議員游淑慧表示，康寧里鄭秀鳳里長準備平安蛋送給里民，且聽說里長是過年前就預訂了。由於近日出現缺蛋潮，游淑慧不禁表示「真是貼心又有先見之明的里長」。

游淑慧今(21)日在臉書以「居然有蛋」為題發文，並指出今天為土地公生日「頭牙」，也是民俗上所謂「龍抬頭」日，許多民眾、企業商號都會準備豐盛供品要祭拜土地公公，同時補滿財庫祈求好運滿滿，因此今早港湖的土地公廟處處飄香，湯圓、米粉湯、素的、葷的、鹹的和甜的。

游淑慧提到，今天最大亮點是在內湖十四份土地公，康寧里鄭秀鳳里長非常貼心的準備了平安蛋送給里民。游淑慧表示，聽說里長過年前就預訂了蛋，游淑慧不禁表示「真是貼心又有先見之明的里長」。

蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，各大通路陸續出現雞蛋貴又買不到的亂象，引發諸多民怨。農委會主委陳吉仲昨(20)日表示，待天氣回穩、禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，盼2月下旬、3月上旬可以開始逐步恢復產量。