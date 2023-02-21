國民黨台北市議員游淑慧。（圖／取自游淑慧臉書）

民進黨立委高嘉瑜有「港湖女神」之稱，從議員時期就是台北市港湖選區第一高票，晉升立委後仍是基層人氣王，卻因砲口屢對內，遭深綠者揚言下架。同選區的國民黨台北市議員游淑慧表示，傳出基進黨台北市黨部主委吳欣岱將參選該區立委，但她認為吳並不會對高造成威脅，因「以她目前在港湖的耕耘淺度」，不僅無法動搖高的支持度，其在基層的扎實度與存在感更與高天差地別。此說法引熱議，大批網友直呼認同。

游淑慧昨（20）日在臉書發文寫道，基進黨於當日宣布，積極規劃吳欣岱醫師備戰參選台北市港湖區立委。對此，有記者問她，這會影響高嘉瑜的選情嗎？游坦言，吳或許可干擾高的深綠選票，但以吳目前在港湖的耕耘淺度，要想要吸引淺綠或中間選民還力有未逮。

游淑慧強調，她會這麼說是因為，同樣深為民代，她必須要說，高嘉瑜深耕基層的扎實度和存在感是無人能懷疑的。而吳欣岱身為挑戰者，光靠基進意識形態和空戰，說真的，很難動搖高支持的根，何況港湖選民偏理性。

面對2024港湖區立委局勢，游淑慧語重心長道：「 國民黨要拿回這一席，政見、在地、服務、曝光……四個面向……要面面俱到。」

此文湧入2000個讚與破200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「吳連議員也選不上，她到底是憑什麼呢？」「高雖然敢罵黨內人，但是還是投票部隊，所以淑慧加油啊！」「說得太好了，別把港湖人當白癡」、「高嘉瑜雖然很聽黨的話，但她有做事大家都有看到」、「當初民進黨是靠高嘉瑜才保住港湖區的一席立委，如果這一次吳欣岱也跳出來參選，勢必會分散票源，到時受益最大的將是國民黨」。