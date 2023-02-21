高雄今日上午發生輕軌遭撞事故，53歲葉姓男子騎機車行經鼓山區鼓山二路、北斗街口時，疑未注意號誌右轉，與行駛中的輕軌發生擦撞，左腳疑遭自己機車壓傷，警方獲報將他送醫，所幸無大礙，詳細肇事原因待釐清。高捷公司表示，此次為今年第2件事故，經警方確認為機車騎士違規，將針對設備損傷部分進行求償。
今日上午8時29分許，葉男騎機車行經鼓山二路、北斗街口時，右轉與正在行駛輕軌列車在C16文武聖殿站與C17鼓山區公所站間上行方向發生擦撞。
高捷公司表示，事發當下，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C17車站候車，或改搭其他交通工具。
警方獲報到場處理，發現葉男左腳遭到自己機車壓傷，緊急送醫救治，所幸無大礙。警方初步研判，葉男未注意輕軌號誌，導致與輕軌發生擦撞，雙方無酒駕，詳細肇事原因待釐清。
高捷公司指出，列車左側車頭飾版局部損傷，目前於上午8時47分許經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉；此次事故為今年第2件，經警方確認為機車騎士違規，高捷公司將針對設備損傷部分進行求償。
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