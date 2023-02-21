警方將酒駕的楊女及頂替的黃女移送偵辦。（簡銘柱翻攝）

台北市中山分局大直所所長周仲德說明。（簡銘柱翻攝）

醉女開國民神車撞賓利＋野馬！ 竟還冒名頂替罪加一條

昨（20）日下午1時許，台北市中山區港墘路與堤頂大道2段口發生一起連環追撞車禍，黃姓女子酒駕開著白色Toyota轎車，在停等紅燈時，突然追撞前方3部車輛，前方的納智捷休旅車、福特野馬、賓利都遭殃，有媒體指出當時坐在賓利車上的正是台畜公司名譽董事長張裕屏，所幸並未受傷。沒想到警方調查後發現黃女竟還冒名頂替。

警表示，昨日下午1時許接獲報案有一部自小客車與三部停等紅燈發生追撞交通事故，即派遣線上警力到場排除，員警在處理過程中，發現自稱肇事的黃姓女駕駛及自稱乘客楊姓女子，兩人均面帶酒容且散發濃濃酒氣，懷疑渠等可能涉嫌酒後駕車，員警調查過程中發現黃女言詞反覆且無法清楚描述案發經過，經循線調閱監視器發現2人有冒名頂替的行為，經實施酒測後發現駕駛楊女酒測值達0.84mg/L，全案依公共危險及頂替罪嫌送辦。

警方呼籲，酒駕為交通肇事主因之一，造成許多家庭破碎，為維護社會安全，酒後駕車為警方重點勤務加強取締，民眾勿心存僥倖、以身試法。酒駕「零容忍」，提醒民眾飲酒後多搭乘計程車及使用代駕服務，共同維持交通秩序，保障用路人的安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！