花蓮一名年約51歲的婦人，本月15日上午前往金融機構準備匯款50萬元至「表姐」的帳戶，作為投資生意使用，不過行員在作業過程發現受款人為名男性，驚覺有異，警方獲報到場後與行員耐心向婦人說明網路詐騙未果，最後只好請來婦人的女兒到場解釋，才成功保住婦人的積蓄。

吉安警分局指出，這名婦人本月15日在仁里派出所轄內的金融機構，準備匯款50萬元，由於金額不小，熱心的女行員主動關心詢問，但婦人表示這筆錢是要給表姐投資生意，不過行員卻在作業過程中，發現受款人竟是名男性，且婦人神色有異，決定通報警方。

花蓮一名年約51歲的婦人本月15日欲將50萬元的匯款給詐騙集團，所幸在行員、警方與其女兒勸說下，成功保住畢生的積蓄。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

仁里派出所員警抵達金融機構後，立刻協助查看婦人手機上的相關訊息，儘管婦人堅稱自己知道對方是誰，「不會被騙到的啦！」但警方卻在婦人手機發現網路基金投資的訊息，加上女行員積極勸說，婦人最後才坦承匯款是為了投資基金買賣。

警方為了不讓婦人持續遭詐騙集團糾纏，便請婦人女兒到場，耐心說明常見的網路投資詐騙案例，分析歹徒犯罪手法，並請婦人的家人多加留意，避免上當。最後，婦人的女兒當場撕毀母親原先要匯給「表姐」50萬元的匯款單，並感謝員警與行員的幫忙，並強調未來一定會替母親看緊荷包。

吉安警分局表示，現今3C產品使用廣泛，許多國中以上的學生幾乎是人手一機，不法分子經常利用網路便利性實施詐騙，不過ATM絕對沒有解除分期付款設定的功能，網路召募投資更不可輕信，如民眾有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或110查證詢問。