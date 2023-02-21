陸媒揭發偽視訊慈善直播主窮鄉假發錢疑斂財。圖為肖婆婆在她的家門口。（封面新聞）

大陸封面新聞-21日報導，破舊的房屋，昏暗的燈光，老人和小女孩在火堆邊吃飯，身旁雜物堆積，直播主指著低矮的小屋說，「這是祖孫兩人居住的地方……」在大陸某短視訊平台，自媒體博主「雲南波波」（曾用名「波波善行」），展示了大涼山一名老人和小女孩的簡陋生活環境，稱女孩是老人撿來的孤兒，兩人相依為命。不少網友看後，直呼「太心酸」，在評論區留言想要資助這個家庭，也有一些網友分析認為，視訊真實性值得懷疑。經赴涼山州西昌市馬鞍山鄉實地探訪了博主視訊出現的村子，才發現切都是編出來的。全案正在對「雲南波波」及相關事件展開調查和處置中。

據報導，當地多名村民確認，此博主的多條視訊內容都是「導演」的，他還曾向村裡的老人借錢來擺拍「發錢」的視訊。其中一條視訊裡，博主自稱「資助」一名老人3000元（人民幣，下同），但視訊拍完後，又收回了2800元。

「雲南波波」曾用名「波波善行」的帳號中，發布過他給老人發放現金資助的視訊。

「1、2、3……這個2000元我送給那個孤兒，然後這個3000元你就拿著，過兩天給孩子上學時候用……」視訊中，博主一邊將「好心人資助的3000元現金」交給旁邊的老人，一邊叮囑她要把錢放好。而視訊的文案則寫著：「已經安排好，感謝大家支持」。

封面新聞報導，在馬鞍山鄉馬鞍村，見到了視訊中的老人——黑木婆婆。據老人回憶，當時，一名拍視訊的小夥子確實給了她3000元現金，但視訊拍攝完後，對方收回了2800元。

黑木婆婆說，此前，這名小夥子曾多次到過她的家，期間，確實有送過衣服、速食麵、橘子等物品。但由於語言不通，她並不能聽懂對方說的話，溝通要靠她的孫子來翻譯。

「第一次來的時候，他還找我借了500塊錢，說拿來拍視訊。」黑木婆婆說，但當時她有100元是零錢，對方就只借了400元，「我還擔心他不把錢還給我，但拍完視訊，他就把錢還了。」

另一位被「雲南波波」拍攝視訊的村民肖婆婆有間破舊小屋。堆放著背簍、鍋、水壺等雜物。被博主直播中提到是祖孫兩人住所。

「因為我的菜地在旁邊，所以這裡放了一些東西，但我沒有住在這裡。」對於博主所說內容，肖婆婆也有些氣憤，「這間屋裡沒有電，也沒辦法住人。」

隨後，肖婆婆帶著記者來到了她的家中。明亮的電燈，乾淨的床鋪，冰箱裡還裝滿了臘肉。肖婆婆說，這才是她的家。

當地村民說，現在，大家都有安全住房，肖婆婆也不例外，那間破小屋，是肖婆婆的生產用房。為了方便去地裡勞作，常用的生產工具都放到生產用房中。

據肖婆婆介紹，她沒有子女，也就沒有孫女。博主視訊中的小女孩又是誰？

馬鞍山鄉馬鞍村黨支部書記肖偉說，這名小女孩，是博主視訊中「村長」的女兒，但所謂的「村長」，只是村民張某。

「我只是一個普通的村民，我也不曉得，他為什麼要說我是村長。」對於自己成了「村長」，張某也是一臉無奈。

他說，直播中的小女孩是他的女兒，答應配合直播是因為那名小夥子告訴他，可以資助女兒直到上大學。「當時是我在放羊的時候碰到了他，他告訴我，他是做慈善的，可以找人資助我的女兒一直上到大學，我就同意配合他拍視訊了。」

張某說，後來，在知道博主拍攝的視訊有問題後，他提出讓對方刪除相關視訊，並且拒絕了對方提出的「資助」。

在某視訊平台上，「雲南波波」還曾發布過馬鞍山鄉一對姊弟的視訊。指姊弟兩人每天上山背柴，平時只能吃馬鈴薯，而且姊姊因為沒有戶口，雖然成績很好，但只能在家中放羊，讓評論區中不少網友直呼「太可憐」。

就讀西昌市巴汝鎮某小學、視訊中的小女孩阿依（化名）說，其實，視訊中不少內容，都是「一名叔叔」教他們姊弟兩人擺拍的。

「平時只吃土豆（馬鈴薯），還讓我弟弟假裝哭，這些都是那個叔叔教我們的。」阿依說，這名叔叔告訴她，要是能拍視訊，就能夠得到衣服和錢。對方曾給過姊弟兩人500元，視訊拍攝結束後，又收回了其中300元。

對於姊弟兩人不能上學的說法，阿依的老師陳老師說，阿依姊弟兩人1到4年級都在當地村小就讀，5年級時轉入就讀，沒有輟學，且姊弟兩人都有對應身分證號和學籍證明。

據瞭解，目前，涼山州相關部門正在對「雲南波波」及相關事件展開調查和處置。