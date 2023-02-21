一名施姓男子先前於北市某補習班任職，並負責招募課輔老師，當時一名女子A前去面試，未料，施男卻在與A女吃飯時，對A女毛手毛腳，還強吻其臉部與啃咬脖子，讓A女嚇得逃離現場報警。新北地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，施姓男子任職於北市某補習班，負責對外招聘工讀生，當時一名女大生A女於2021年9月間前往補習班應徵課輔老師，施男面試完後表示願錄取A女，但稱A女遲到，需派去做其他工作，也需照顧店貓，便藉故將A女帶到自己的住處工作。

施男隔日在A女正式上班之前，藉口招待A女到住處吃飯飲酒，實則趁飯局時對A女毛手毛腳，A女嚇得推開施男，施男仍強行撲倒A女強吻臉部、啃咬脖子，導致A女右頸表面有咬痕2公分的傷害，直到A女再次用力推開施男逃離現場報警，全案才曝光。

對此，施男辯稱，的確與A女一起吃飯，也有親吻A女的脖子留下記號，但稱當時吃飯的過程中2人玩得不錯，A女也沒有說不要或推開他，否認涉犯強制猥褻罪。

新北地院審理時，法官勘驗A女的證詞，認為A女說詞並沒有前後矛盾或出入，且A女是因求職才偶然認識施男，此前雙方並沒有特殊的冤仇，A女無理由栽贓施男，此外，驗傷報告中也證實A女的脖子處遭咬傷，身體部分亦有驗出施男的DNA等，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。可上訴。