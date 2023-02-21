若以全年來看，去年金融帳中直接投資的資產為162.8億美元，而負債也增至101.9億美元，該年度的直接投資中的負債101.9億美元，更是創下了歷史新高。

去年金融帳直接投資的資產面，以電子零組件占比最高，其次為金融保險業，運輸倉儲排名第三。據了解，受到供應鏈重組的大趨勢影響，台廠電子零組件業者轉移產地的資本支出和融資增加。而值得留意，去年運輸倉儲的海外投資金額增加，主要是全球低碳趨勢成形，運輸業赴海外投資尋求低碳排的解方。

據投審會資料顯示，去年台商赴海外投資的幾項重大投資案包括1月核准(備)南電(8046)以美金7100萬元（約21億新台幣）經由香港NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD (HONG KONG) CORPORATION LIMITED，間接增資大陸地區南亞電路板(昆山)有限公司。

以及去年3月投審會核准緯穎(6669)以美金4億元(折合新臺幣約120億元)增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION、和台北富邦商業銀行股份有限公司以韓元2520億元(約折合新臺幣60億元)受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權。

111年全年投審會統計對外投資方面，核准(備)投資件數為546件，較上年同期增加35.15%；投(增)資金額計美金99億6,228萬2000元(折合新臺幣2988億6846萬元)，較上年同期減少20.93%，主要係110年1-12月核准台積電(2330)以美金21億2340萬元(折合新臺幣637億200萬元)投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、聯發科(2454)以美金10億元(折合新臺幣300億元)增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD等大型投資案，上年同期比較基期較高所致。(2-1)