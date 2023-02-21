以往年經驗來看，當資本密集產業開放投資時，外人來台投資金額就會增加，過去個案如行動通訊、固網、銀行等。而近年的能源轉型也是屬於資本密集，而目前這些能源轉型的基礎建設也都還在建置中，預料，仍會持續吸引資金進駐。

去年外人來台竹重要投資項目包括:1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新臺幣105.6億元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所(HITACHI, LTD.)以新臺幣246.7億元取得永大機電工業股份有限公司3.79億股等大型投資。

5月准荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新臺幣200.4億元增資海龍控股股份有限公司，從事一般投資業，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

6月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S合計以新臺幣871.8億元貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司及大彰化西南離岸風力發電股份有限公司、澳大利亞商COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA, PTY. LTD.以美金10億5,000萬元(折合新臺幣315億元)投資好市多股份有限公司，從事賣場及物流中心業務。

7月核准有丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新臺幣65億貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司及大彰化西南離岸風力發電股份有限公司。

8月核准泰商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED 以新臺幣99.99億元增資環球能源股份有限公司等。

9月核准日商TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.以新臺幣73.7億增資新安東京海上產物保險股份有限公司、英屬開曼群島商GOGORO INC.以新臺幣25億3,500萬元增資睿能創意股份有限公司等大型投資案。

10月核准英商GRP III TAIWAN UK LTD以美金6260萬元(約台幣18.8億元）受讓取得永鑫能源股份有限公司股份270萬股等大型投資案。

11月核准有英屬開曼群島商PROLOGIUM HOLDING INC.以新臺幣56.9億元增資輝能科技股份有限公司等大型投資案。

從上述的外人來台投資案，綠電能源的金額占比最高。而央行統計也顯示，去年金融帳中直接投資的負債達101.9億美元，首度突破100億美元大關，未來該外人來投資的金額能否維持高檔，目前看來政策推動的能源轉型是重要關鍵；至於生技醫療目前尚未看到大型的外人來台投資個案。(2-2)