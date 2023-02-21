美式賣場好市多不少美食深受民眾喜愛，一名網友表示，昨日在賣場發現一袋烤雞賣189元，且已有5年沒有漲價，認為CP值很高，但購買的人卻不如預期，好奇問「有雷嗎？」貼文曝光，吃過的網友都說烤雞肉質偏鹹，有吃過一次就好，也有人說烤雞本來就不太會漲價，稱該品項為好市多「帶路雞」。

原PO今（21）日於PTT八卦版指出，昨日去好市多看到烤雞一袋189元，他上網查發現上次漲價是2018年4月，從原本179元變為189元，一袋調漲10元，且已有將近5年凍漲，認為CP值很高，但現場買的人不多，好奇問網友「是有我不知道的雷嗎？」

貼文曝光，嘗鮮過的會員認為烤雞肉質偏鹹，只要吃過一次即可，「你可以買來吃吃看啊！」、「吃過一次就好了」、「肉質一般般」、「很鹹，所以不常買」。

不少網友解釋凍漲原因，「那個雞本來就是賠錢賣的，第一次去喔」、「好市多烤雞促銷用的啊！為的是吸引客人上門」、「那是好市多的帶路雞，跟熱狗一樣，不太可能會漲」、「結果你PO出來就漲了」、「漲價就沒人要買了」、「很久前才129元」。也有人想到熟食部的熱狗也沒有漲價，「熱狗也沒漲喔」、「你可能沒注意到，熱狗也是沒有漲」。