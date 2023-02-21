醫檢師在工作崗位上默默付出，同為抗疫盡心力。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

醫檢師在工作崗位上默默付出，同為抗疫盡心力。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院醫檢師許晢尉、許啟晧兄弟檔在疫情期間提供檢驗數據，讓前線準確抗疫，服務逾10年的兩人獲得台東醫檢師公會特別選出的優秀醫檢師獎。此外，兄弟倆的妻子也同樣服務於台東醫檢界，全家齊心奉獻東部醫療，傳為佳話。

許晢尉疫情期間處理操作爆炸量的快篩檢驗，許啟晧則協助支援各地篩檢站包括縣議會及長濱篩檢站，兩人在檢驗的工作崗位上默默付出，做好防疫醫療的檢驗數據提供，是疫情能否守住扮演重要的一環。

台東馬偕醫院表示，許晢尉、許啟晧兄弟檔及太太都服務於台東醫檢界，可說是檢驗世家。兩人只差1歲，學校實習期間都在台東馬偕。許啟晧退伍後直接到台東馬偕工作，在馬偕已待12年；許晢尉當初是因為沒缺，先在台東基督教醫院服務一段時間，較弟弟晚1年進馬偕。

台東馬偕醫院說明，兄弟兩人同在台東馬偕檢驗科但各具專業，許啟晧在生化單位，每天需要先確認機器沒問題才能將檢體上機，提供準確的數字給醫生參考；許晢尉則在鏡檢室，每天要操作COVID-19快篩檢體及需要在顯微鏡下看寄生蟲，受聘僱外國人的寄生蟲檢驗報告大部分出自他手。

醫檢師在疫情期間居於幕後，提供檢驗數據讓前線準確抗疫，相較於醫護人員獲得掌聲下，醫檢師顯得低調不被看見。為鼓勵醫檢師在防疫上的貢獻，台東醫檢師公會今年特別選出優秀醫檢師，許晢尉、許啟晧均獲獎。台東馬偕醫院指出，雖對醫檢師而言是遲來的鼓勵，但卻彌足珍貴，縣長及議長、副議長紛紛送來紅榜，消息傳來讓台東馬偕檢驗科非常振奮。

台東馬偕醫院檢驗科醫檢師