疫情常態化餐飲宴會市場逐步復甦，自雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會與Sunny Buffet，從去年年底至今業績已有3倍成長，為趁勝追擊，宴會廳軟硬體全面升級，全新方案的起桌價為18,800元+10％起，即日起至8月31日前下訂，加贈法式Candy Bar；為滿足疫情後小桌數宴會需求，滿六桌即可成婚，為新人帶來更多彈性，更有望提高宴席下訂率。

茹曦酒店自2022年耗資5億改裝後，整體呈現明亮現代的設計風格，今年更全面把宴會廳注入全新婚宴風格，將新人婚宴中最重視的場地佈置、菜色、婚禮企劃等全面換裝與優化，在桌席佈置上使用奶茶、莫蘭迪藍色系，強化整體婚宴空間氛圍感。在西式婚宴中，倍受新人期待的證婚儀式，則是選在引進自然日光挑高16樓的日光證婚區，伴隨著大片綠色植栽的空間舉辦，只要是在茹曦酒店宴客的新人，就能以專屬優惠價38,000元，享有證婚流程企劃、主持人、證婚場地佈置等內容，並再加碼贈送30人份的雞尾酒會。

在婚宴菜色上，也推出由米其林三星主廚團隊指導規劃的五套全新婚宴菜單，價格從18,800元+10％至28,800元+10％，運用在地食材，變化出米其林等級的美饌。其中18,800元+10％的專案共12道菜色，首推陳醋五花骨佐龍鬚捲，五花骨選肥瘦適中的豬腩排，經油炸的肉質外酥脆內軟嫩，再加上特調的陳醋醬，滋味酸甜；龍鬚捲則是用麵線包覆新鮮蝦漿入油鍋酥炸；一道料理享雙重滋味。明火雞粥燉花膠，主廚將米、巴西蘑菇、老母雞等慢火燉煮後，再加入花膠，品嘗海陸食材交融出的別緻風味。金沙大明蝦，將新鮮明蝦烹煮後佐上鹹蛋黃奶油醬汁，入口滿是鮮香。

雲品國際表示，從去年年底防疫政策逐步放寬，讓整體宴客市場的需求回溫，新人諮詢婚宴場地的數量倍增，茹曦酒店截至目前已接獲超過百場婚宴訂單，且整體詢問度和訂席率，都較疫情前成長四成。也因疫情的影響，婚宴市場新增許多小桌數的宴客需求，而茹曦有著場地多元、且數量多的優勢，能夠精準承接小桌數的場地，預期能為茹曦酒店餐飲業績帶來助益。