嘉義市上周宣布從112學年起將公立幼兒園師生比從1：15降至1：12，成為本島第一個宣布完整調降的縣市。全國教師工會總聯合會今天呼籲教育部應積極促成全國幼兒園師生比一致；立委張廖萬堅表示贊同，認為盡速降低幼兒園師生比可減少虐童事件。

金門早已實施幼兒園師生比為1：12，而嘉義市在上周跟進且加碼，不但宣布將幼兒園師生比從現行1：15降到1：12，連同2歲的幼幼班也從1：8降為1：6，受到外界肯定。

嘉義市教師職業工會理事長林文章表示，在少子化下，幼教現場師生比1：15已有40年未曾調動，調降幼教師生比至1：12，實為各界殷殷企盼。嘉義市打響調降幼教師生比的第一槍，對帶動國內提升幼教水平有實質意義。

全教總理事長侯俊良說，金門縣、嘉義市已完整落實師生比政策，台北市則是去年開始試辦，他呼籲其他縣市首長，如此重要的教育共識政策，應該盡速落實。

侯俊良進一步表示，嘉義市做為非六都都已經決定將幼幼班調降幼教師生比，做為全國教育政策核心的教育部，如果現在仍未能對此議題表達規畫期程，等於中央落後地方，將再次讓國家人民失望。

張廖萬堅則說，教育部規畫逐年調降幼兒園師生比，112學年降為1：14、113學年降為1：13、114學年降為1：12，但就他了解的基層狀況，家長們希望盡快下降。

張廖萬堅指出，現在爸媽照顧兩個小孩已「雞飛狗跳」，而幼兒園每班2個教師要照顧30個小朋友，老師在這個環境下工作，壓力很大，容易產生「虐童事件」。因此他支持教育部盡快降低師生比，而且應該公私幼一起適用。