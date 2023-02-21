郭姓私人救護車駕駛懸掛遭註銷的車牌，上月違規停靠在北投實踐街，經民眾檢舉，北投石牌派出所員警到場，查詢車籍資料時時，赫然發現車牌早已遭註銷，而郭姓駕駛在車上睡覺，員警立刻開出「使用註銷號牌」的紅單，並拔下車牌通知拖吊車將救護車拖離，駕駛將面臨最少5000元以上罰鍰。

警方表示，生命之星救護車有限公司的車輛，去年7月因行駛速度超過60公里，遭舉發危險駕駛，申訴過程中遭吊扣牌照遭，但公司並未執行而遭註銷，37歲郭姓駕駛上月11日因疲累躺在後車箱睡覺，見到員警到場，趕緊跳下擔架，直呼「學姊，我們在等case」但因牌照早已被註銷，根本不可以行駛在一般道路，員警直接開單並拔下車牌。

石牌所員警黃巧芳處理違停，救護車駕駛喊「學姊」，但仍遭開單。（翻攝畫面）

北投分局呼籲，車輛所有人對於車輛及車牌均負有積極管理義務，如遭舉發交通違規認有正當事由時，應於應到案日期前提出申訴，遭受吊扣牌照或駕照處分時，應依時程至應到案處所到案繳納牌照，切莫置之不理，甚至在牌照或駕照遭註銷狀態下仍違規上路！