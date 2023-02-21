台南善化區是南台灣最大草莓產地，為迎接草莓季，2/25~3/24推出為期1個月「台南草莓季」活動，只要到指定果園採果享8折優惠，2/25在善化啤酒觀光工廠舉辦「莓好拾光-2023年善化區草莓季產業文化活動」，有美味草莓及農特產展售市集，還有各式趣味活動與表演，還能搭配台南「草莓踏青」之旅路線，全家大小一起度過開心的228連假假期。

黃偉哲21日與當地幼兒園小朋友搶先體驗草莓季活動，一同DIY製作草莓創意手捲。(台南市新聞及國際關係處提供)

為了推廣善化草莓產業，台南市長黃偉哲21日特地為活動宣傳，現場開箱善化草莓園魅力。黃偉哲表示，台灣民眾印象中的草莓產地大多在中北部，尤其苗栗大湖一帶，但事實上在台南善化，也有產出高品質的草莓，可謂是台灣草莓產地的最南端。

善化草莓季有高品質、令人垂涎三尺的草莓鮮果。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲說，善化草莓季除了有高品質、令人垂涎三尺的草莓鮮果，還推出了一系列的草莓周邊商品，包括草莓蛋糕、草莓大福、草莓奶酪、草莓啤酒及氣泡水等，不但香氣十足，視覺也賞心悅目。

圖說：善化草莓季有高品質、令人垂涎三尺的草莓鮮果。(台南市新聞及國際關係處提供)

除了善化草莓季活動，黃偉哲也特別推薦台南「草莓踏青」之旅路線，來到善化草莓季活動享用草莓後，周遭有山上花園水道博物館、左鎮化石園區、新市南科考古館、官田隆田chacha文化園區、隆田生態園區等，可以自由搭配周邊景點，讓全家大小度過開心的連假假期。

台南善化區公所表示，2/25的草莓季產業文化活動，下午13:30~17:00在善化啤酒觀光工廠舉辦，活動並有接駁專車服務，內容精彩多元，包括莓滿大賞創意市集、特色胖卡餐車，舞台節目更邀請到YOYO家族「天竺鼠姐姐」活力帶動跳，還有兒童氣墊樂園等，歡迎來一起享受莓好午後時光。(記者張雅雲/台南報導)