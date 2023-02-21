游盈隆(資料照片，台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會提供

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2024總統大選，國民黨內誰最受歡迎？台灣民意基金會今天公布民調，新北市長侯友宜以3成4領先群雄，鴻海創辦人郭台銘以2成2居次，黨主席朱立倫以9.4％殿後，還有高達3成5沒表態。如果黨內最後是侯郭一對一競爭，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天召開記者會，針對2024總統大選，國民黨內朱立倫、侯友宜和郭台銘的支持度，公布最新民調，有33.6％支持侯友宜，22.2％郭台銘，9.4％朱立倫，11.8％尚未決定，18.2％沒意見，4.9％不知道、拒答。

游盈隆指出，最新民意顯示，目前國民黨陣營中，侯友宜以3成4領先群雄，郭台銘以2成2居次，朱立倫以9.4％殿後，還有高達3成5沒表態。

他說，這項調查傳達一個訊息，那就是，有意競逐國民黨總統提名的這三個人，目前彼此的民意支持度差距都至少在10個百分點以上，其中侯友宜領先郭台銘11.4個百分點，郭台銘又領先朱立倫12.8個百分點。從這個角度看，侯、郭、朱三人簡直就像三個不同量級的拳擊選手一般，侯友宜屬重量級，郭台銘屬中量級，朱立倫屬輕量級。

和上個月相比，侯友宜下滑3.1個百分點，郭台銘下滑6.4個百分點，朱立倫不降反升1.5個百分點，游離選民約增加12個百分點。游盈隆表示，侯友宜過去一個月支持度雖有下滑，但郭台銘重挫達6.4個百分點，使得雙方差距擴大到11.4個百分點。郭台銘過去一個月飽受輿論批評，聲援者少，確實有殺傷力。

如果朱立倫退出2024總統黨內競逐行列，國民黨內只剩侯友宜和郭台銘一對一競爭，結果顯示有44.6％支持侯友宜，27.7％郭台銘，9％尚未能決定，14.5％沒意見，4.2％不知道、拒答。他說，換句話說，在侯郭對決下，侯友宜以16.9個百分點遙遙領先郭台銘，競爭態勢轉為一面倒。

游盈隆進一步交叉分析，朱立倫退出競爭行列，他的支持者有54.6％轉投侯友宜，29.6％轉投郭台銘，15.7％未決定、不知道。由此可見，侯友宜將是朱立倫退選的最大受益者，而非郭台銘。