38歲趙又廷和大陸女神高圓圓結婚8年，今年初曾被拍到一家三口返台和趙樹海過春節，近年多半在大陸工作的趙又廷，最近被眼尖網友發現代言了一款名錶，照片中他風度翩翩的穿著紅黑西裝，一手拿著書本，一手露出名錶，眼尖網友則發現，趙又廷的書本上寫了一行字「找乾爹雙修」，引來關鍵字「趙又廷你知道你在看什麼嗎」上了熱搜。

近日有網友在小紅書轉傳趙又廷的新廣告，寫下：「笑死了，趙又廷你看的這是什麼」，「拍完都不看的嗎哈哈哈」，原來是他所拿的書本被人放大，其中有幾行字「找乾爹雙修」、「你調戲我老婆」引來無限遐想，網友紛紛虧：「現在的廣告商玩的都這麼大嗎」、「誰暗算本王？道具組的鍋啊」、「笑得有點崩潰了」、「趙又廷：不知道，看不到，夜華君只是拍個海報，你們的關注點都放在哪裡了」。

而另有劇迷跳出解釋，趙又廷拿的其實是先前演出夯劇《三生三世十里桃花》的劇本，更翻出劇中這些台詞的畫面，當時劇中他和楊冪有段虐戀，也讓趙又廷闖出知名度，與高圓圓的甜蜜婚姻更被粉絲追捧是演藝圈夫妻模範，上月夫妻倆被拍到返台，高圓圓帶著女兒下樓親自迎接公公趙樹海回家，一家人的溫馨互動羨煞旁人。

網友發現趙又廷的廣告照片所拿的書本有奇怪台詞。（圖／翻攝自芒果媽媽微博）

至於趙又廷的未來工作計畫，微博上先前傳出有大陸劇組買下韓劇《我的大叔》的翻拍權，第一時間傳找「皇上」陳建斌當男主角，近日又傳劇組秘密接洽趙又廷，引發熱烈討論，本月10日趙又廷發文宣布開工，但從照片看來似乎是新廣告，仍未證實是否將演出《我的大叔》大陸版男主角。