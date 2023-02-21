疫後特別條例草案今天立法院會表決，行政院長陳建仁上午在彰化縣表示，希望立法院今天三讀通過後，將以最快速度提出特別預算案，經完備程序，將盡快發給每一人6000元現金。

攸關普發現金新台幣6000元的疫後特別條例草案今天立法院會進行表決處理，拚完成三讀程序。對此，行政院長陳建仁上午參訪彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確實對台灣經濟及企業發展造成很大影響，因此，當時也提出嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

陳建仁接受媒體聯訪表示，當時利用防治及紓困振興特別條例的特別預算照顧所有民眾，也讓疫情獲得很好控制，並讓台灣經濟有很好成長，表現相較其他國家更亮眼，室內口罩鬆綁昨天上路，表示疫情進入新階段，政府也於疫後提出特別條例草案送交立法院。

陳建仁表示，希望立法院今天三讀通過後，政府將以最快速度提出特別預算案，程序完備後，盡快發給每一人6000元現金，政府也會特別照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族、中低薪房貸族。

因應2023年全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數，規劃用3800億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力，行政院提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」函請立法院審議，國民黨立法院黨團也擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」併案審查。

國民黨昨天對外說明黨副主席夏立言率團赴陸訪問等情形。對此，陳建仁回應媒體提問表示，兩岸交流需透過和平、對等、民主、對話來促進，中華民國已經是主權獨立國家；至於九二共識，中國國家主席習近平已再三說過「九二共識就是一個中國、一國兩制」，這是台灣人民無法接受，且政府已多次表達台灣人民意見。

陳建仁說，很重要是希望各黨團、各黨派都能尊重台灣人民意志，台灣是一個主權獨立國家，也希望各黨派都能按照如此方式促進兩岸之間交流，也希望中國能維持區域穩定，更重要是減少對台灣脅迫，理性促進兩岸之間交流。