烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚發表談話時表示，美國總統拜登今天親自訪問烏克蘭，這對烏國來說是很重要的一天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基說：「今天是極具象徵意義的一天。在（俄羅斯）全面入侵的第362天，我們在自由的國家和首都接待強大盟友美國總統來訪，與他談論烏克蘭的未來、兩國關係、全歐洲和全球民主。這個指標說明了烏克蘭是多麼堅韌，對這個世界有多麼重要。」

「解放我們仍被占領的土地，以及保障我國及歐洲全體人民的可靠安全」，具體方式人盡皆知。

澤倫斯基向美國民眾、兩黨國會議員，以及拜登團隊在強化兩國同盟關係方面的協助表達感謝。

他說：「現在我們確信，沒有什麼可以破壞我國民主，沒有任何一個烏克蘭人是脆弱的。我們的強韌是對世上所有熱愛自由國家力量的強大貢獻。」

路透社報導，澤倫斯基在拜登突訪基輔後發布的例行夜間談話影片中說：「此時此刻的烏克蘭，正在決定一個基於規則、人性和可預測性的世界秩序的未來。」

澤倫斯基表示，在今年結束俄羅斯侵略的防禦和其他需求已經眾所周知，包括烏克蘭的盟友。

他說：「我們所需要的只有決心。今天，我在拜登總統和美國身上看到了這樣的決心」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120221