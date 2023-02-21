中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群發文，指市場對於中國新冠疫情演變和經濟復甦的預測再次偏於悲觀；近3個月的形勢發展表明，疫情比市場預期更早進入了尾聲，經濟出現比市場預期更快的復甦。他並預測2023年中國GDP成長7.0％，則2022和2023 兩年年均增速為5.0％，實現報復性復甦。

他指出，1月製造業PMI指數從去年12月的47.0的低位，強勁反彈至50.1，重返擴張區間；非製造業PMI更從41.6的超低位快速回升至54.4，進入明顯擴張區間。同時，1月高頻經濟活動指數大幅回升20％以上。國家稅務總局發布的增值稅發票數據，今年春節假期全國消費相關行業銷售收入，比去年春節假期增長12.2％，服務消費中旅行社及其他服務和民宿消費，分別飆升130％和74％，顯示1月份中國經濟已經出現強勁復甦。

廖群修訂對首季中國GDP增長的預測至3.5％，比1月初的預測高1.5個百分點，雖然離季度報復性復甦最低要求的5.0％還有差距，但他預期今年後3個季度報復性復甦的程度將逐季提高。今年經濟增長目標定於5％以上的可能性明顯增加，各項經濟政策的寬鬆可望加碼，為報復性復甦提供有力的政策支持。

廖群指出，今年1月新增人民幣貸款達到4.9兆元，創歷史新高，新增社會融資規模達到5.98兆元，創歷史第二高，預示政策貨向寬鬆。外圍方面，全球經濟增長，特別是美國經濟增長前景有所改善，美國和全球經濟陷入衰退的憂慮大幅緩解，中國出口保持溫和增長的可能性上升，減小對報復性復甦的拖累。

廖群預計，大陸第2季經濟增速，由於去年基期超低(0.4％)，可以達到10％，第3季為6.5％，第4季為7.8％。意味今年中國經濟增長可達7.0％，2022和2023兩年年均增速為5.0％，實現報復性復甦。

不過，他強調，全年經濟情況仍有很多不確定性，如居民消費恢復情況、小微企業如何重振、房地產市場能否復甦、地方政府繼續發債能力如何和全球通膨走勢等，但他認為應爭取實現報復性復甦，提升市場對今後中國經濟仍能實現中高速增長的信心，改善社會心理預期，各項經濟政策應充分發力，以促使這種可能性實現。